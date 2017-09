La Poste va bientôt livrer des colis le dimanche

La Poste s'apprête à vivre une révolution. Selon Le Monde, l'entreprise a décidé de se convertir à la livraison le dimanche. Après un an d'expérimentation avec le site de commerce en ligne Cdiscount, La Poste va se lancer dans cette nouvelle aventure à travers sa filiale Chronopost. Le groupe postal doit présenter les contours de cette nouvelle offre le 14 septembre.

Tous les colis ne seront pas concernés par cette évolution. Chronopost livrera "les achats effectués auprès de commerçants par des consommateurs, ou par des professionnels ouverts le dimanche", détaille une source interne à La Poste au journal Le Monde. Pour pouvoir sauter le pas cette année, l'entreprise s'était essayée à la livraison le dimanche pendant la période des fêtes de Noël dans certaines grandes villes.

Accompagner le développement du e-commerce

Cette décision de La Poste accompagne une évolution logique du marché. Le e-commerce à le vent en poupe. "Si Chronopost décide de livrer à la maison le dimanche, c’est parce que le marché se développe rapidement en France", confirme une source à la Poste. Selon les chiffres de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (pdf), les Français ont dépensé 72 milliards d’euros sur le Web en 2016, un chiffre en hausse de 14,6 % sur un an. Plus de 36 millions de Français effectuent des achats sur internet, soit plus de 80% des internautes du pays.