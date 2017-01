Les géants de l'optique Essilor et Luxottica annoncent leur intention de fusionner

Méga fusion en vue dans l'optique. Le fabricant français de verres de lunettes Essilor et le fabricant italien de montures Luxottica ont annoncé, lundi 16 janvier, leur intention de se rapprocher pour créer un poids lourd mondial de l'optique.

Delfin, la holding familiale du fondateur de Luxottica, Leonardo Del Vecchio, "s'engage irrévocablement à apporter sa participation dans Luxottica à Essilor sur la base d'une parité de 0,461 action Essilor pour une action Luxottica", indiquent les deux groupes dans un communiqué commun.

Le nouvel ensemble aurait un chiffre d'affaires combiné de plus de 15 milliards d'euros et emploierait plus de 140 000 personnes et devrait progressivement dégager des synergies allant de 400 millions à 600 millions d'euros, indique le communiqué. Luxottica produit notamment sous les marques Oakley et Ray Ban. Essilor fabrique les verres progressifs Varilux entre autres verres techniques.