Israël : Ikea retire les femmes d'un catalogue destiné aux juifs ultra-orthodoxes

Une curieuse version du catalogue Ikea est apparue en Israël, à destination de la communauté juive ultra-orthodoxe (ou haredim). Plusieurs observateurs ont en effet souligné l'absence totale de femmes et de fillettes dans les photographies de présentation. Cité par Libération, le quotidien israélien Yediot Aharonot (article en anglais) évoque ainsi "un monde imaginaire où des garçons sont élevés dans une société uniquement masculine".

Haredi IKEA catalogue is a no-ma'am's land

Women are conspicuously out of stock, creating all-male familieshttps://t.co/0HiBwAtJbz pic.twitter.com/y2WyoFIQkU