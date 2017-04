Ikea s'amuse de la ressemblance entre son cabas et le dernier sac de luxe Balenciaga

Quand la marque de luxe Balenciaga a dévoilé son dernier sac, le Carry Shopper couleur bleu sulfate à 1 695 euros, quelques plaisantins ont aussitôt souligné sa ressemblance avec le célèbre cabas d'Ikea. L'épisode n'a pas échappé au géant de l'ameublement suédois, qui a donc lancé une campagne pour vanter son modeste sac en plastique, le Frakta, vendu 80 centimes en magasin.

Who wore it better? Balenciaga or IKEA? pic.twitter.com/LCB9Qri2xN