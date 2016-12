Temps de travail : loin des 35 heures

La Défense, l'un des quartiers d'affaires les plus importants au monde. Une fourmilière de plus de 160 000 salariés qui enchaînent les semaines à rallonge. Des emplois du temps chargés qui ne sont pas le seul apanage des quartiers d'affaires. Car chaque semaine, les Français dépassent en réalité les 35 heures réglementaires. L'an dernier, en moyenne, on travaillait 39,1 heures par semaine dans l'Hexagone.

Engagés sur la base de 39 heures

Dans cette entreprise, face à la charge de travail, les employés sont engagés sur la base de 39 heures hebdomadaires. Dans les faits, les 45 salariés ne sont jamais réellement passés aux 35 heures. Un phénomène loin d'être exceptionnel nous dit le patron. En moyenne, les Français ont travaillé plus de 1 650 heures l'an dernier, un chiffre en légère baisse depuis la fin de la défiscalisation des heures supplémentaires.

