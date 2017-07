VIDEO. Code du travail : "On veut faire croire que ceux qui ont des droits sont des privilégiés", juge Philippe Martinez

"Tous ceux qui penseraient qu'avoir une très large majorité à l'Assemblée nationale, c'est un blanc-seing pour faire tout et n'importe quoi en matière sociale se trompent." Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, est déterminé à lutter contre la réforme du Code du travail. Il l'a une nouvelle fois martelé, mardi 18 juillet, dans les "4 Vérités" sur France 2, rappelant que la CGT appelle à une journée de grève le 12 septembre contre cette réforme.

"Quand on est élu de cette façon, il faut être humble"

Alors que le journaliste souligne que cette mesure figurait dans le programme du candidat d'En marche !, Philippe Martinez insiste sur les chiffres de sondages indiquant que "41% des électeurs d'Emmanuel Macron au premier tour ont voté pour lui par défaut, pas par adhésion". Et d'ajouter : "Au deuxième tour, vous savez très bien qu'une très grande partie de ceux qui ont voté pour M. Macron ont d'abord voté contre le Front national." "Quand on est élu de cette façon, il faut être humble", conclut Philippe Martinez.

"Cette réforme du Code du travail est très dangereuse pour les salariés et les travailleurs en général", estime le numéro un de la CGT. "Aujourd'hui, on veut faire croire que ceux qui ont des droits sont des privilégiés. C'est absolument scandaleux, juge-t-il. Il y a tellement de citoyens dans le monde, de travailleurs dans le monde qui rêvent d'avoir un minimum de droits. Casser les droits, c'est proprement changer la nature de la société et les règles du travail en France."