VIDEO. Pour FO, "Tout n'est pas parfait, loin s'en faut" dans la réforme du Code du travail

Le secrétaire général de Force ouvrière, Jean-Claude Mailly, a refusé jeudi 31 août de donner un avis définitif sur la réforme du Code du travail. Le patron de FO a toutefois estimé que des points allaient dans la bonne direction mais que d'autres étaient à revoir : "Tout n'est pas parfait, loin s'en faut."

FO refuse de rejoindre la CGT dans la rue

"Nous allons examiner l'ensemble de ces textes, c'est évident, et on rendra un jugement définitif à la fin", a expliqué le dirigeant syndical à sa sortie de Matignon. "Il y a des points où ça a avancé, des points où on a éliminé des choses et des points de désaccord qui persistent", a-t-il estimé.

Force ouvrière, qui a refusé de se joindre à l'appel de la CGT à manifester contre la réforme le 12 septembre, veut se donner le temps de l'explication. "Le débat va avoir lieu, y compris publiquement", a dit Jean-Claude Mailly.