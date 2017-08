Pierre Gattaz : "La loi Travail c'est maintenant, il ne faut pas louper cette opportunité"

"Il ne faut pas louper cette opportunité, la loi Travail c'est maintenant", a déclaré sur franceinfo mardi 29 août Pierre Gattaz à l'occasion de l'université d'été du Medef qui se déroule à Jouy-en-Josas (Yvelines). C'est la première fois que le président du Medef s'exprime depuis les rencontres bilatérales de la semaine dernière au ministère du Travail.

"On attend que le cheval France saute la haie"

Le slogan "confiance et croissance : l'avenir c'est la France" affiche une tonalité plutôt optimiste du patronat, néanmoins Pierre Gattaz met en garde le gouvernement. Il craint déjà que la réforme du Code du travail n'aille pas assez loin. "La rédaction des ordonnances va être extrêmement importante parce qu'on peut garder une philosophie d'ouverture mais rajouter dans ces ordonnances des tas de conditions, contreparties, exceptions ou règles", se méfie le président du Medef.

"On est des optimistes par nature mais le diable est dans les détails, notamment en matière sociale et fiscale", ajoute le président du Medef, pour qui Emmanuel Macron doit tenir parole s'il veut "garder la confiance des chefs d'entreprises". Maintenant, ajoute Pierre Gattaz, "on attend que le cheval France saute la haie".

"Eviter les conditions, les contreparties"

Pour le président du Medef, "la rédaction des ordonnances va être absolument importante : les curseurs, lorsqu'on parle de plancher ou de plafond des indemnités prud'homales. Le niveau de ces montants n'est pas tout à fait défini aujourd'hui. Si ces curseurs sont mal positionnés, les TPE-PME n'auront pas ce signal de confiance. Il faut éviter les conditions, les contreparties, qui font qu'une mesure d'ouverture peut être anéantie par des tas d'exception", a prévenu Pierre Gattaz.