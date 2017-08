Muriel Pénicaud : une ministre au cœur du dialogue

Elle est comme ça Muriel Pénicaud, la ministre du Travail : directe, énergique. Et c'est ça, entre autres, que le Premier ministre dit apprécier. Car Muriel Pénicaud, c'est une pro du social : quarante ans d'expérience. Des syndicalistes aux patrons, tout le monde la connait. Même ici dans son ministère, les huissiers se souviennent d'elle. Du cabinet de Martine Aubry à la DRH de Danone, elle s'est forgé une philosophie bien à elle.

Elle conduit la brûlante réforme du Code du travail

"Je suis de ceux qui pensent qu'il faut faire converger le social et l'économique", répond-elle à la question "êtes-vous de droite ou de gauche ?". Et c'est avec ce principe qu'elle conduit la brûlante réforme du Code du travail, sans stress apparent, alors que dans le bureau voisin, son directeur de cabinet et les syndicats négocient les fameuses ordonnances. Le dialogue social, c'est le credo de Muriel Pénicaud, sa marque de fabrique.

