Manifestations et grèves contre la réforme du Code du travail : à quoi faut-il s'attendre ?

C'est la première mobilisation d'ampleur contre la réforme du Code du travail depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Un préavis de grève a été déposé par la CGT, SUD, FO et Unsa dans le cadre du mouvement de protestation contre les ordonnances réformant le Code du travail. Des manifestations sont également prévues dans plusieurs dizaines de villes en France, dont Paris, Marseille et Lyon, mardi 12 septembre, à l'initiative de la CGT, de Solidaires et de la FSU. Plus de 180 manifestations et 4 000 appels à la grève ont été recensés au total par la CGT.

La CGT a d'ores et déjà prévu une deuxième journée de mobilisation le 21 septembre, la veille de la présentation des ordonnances au Conseil des ministres. Pour sa part, la France insoumise organisera une journée de manifestations le 23 septembre, contre le "coup d'Etat social" d'Emmanuel Macron. Et la FSU a proposé une journée d'action "au mois d'octobre".

En attendant, franceinfo fait le point sur les perturbations à prévoir ce lundi 11 et ce mardi 12 septembre.

Dans les transports ferroviaires

A la SNCF et à la RATP, CGT et SUD appellent à la grève. A la SNCF, les syndicats non représentatifs FO et First appellent aussi à se mobiliser.

En Ile-de-France. Le trafic des RER et des Transilen sera perturbé dès lundi soir et mardi par l'appel à la grève, selon la SNCF qui annonce un trafic normal des TGV, Thalys et Eurostar.

A partir de lundi 20 heures ce lundi 11 septembre, la SNCF prévoit un train sur deux seulement sur le RER B, comme sur la ligne R du Transilien, et 2 trains sur 3 sur les lignes C et D. Les autres lignes de banlieue N et U devraient être un peu moins perturbées avec respectivement 3 trains sur 4 et 4 trains sur 5. De son côté, la RATP avait dès dimanche annoncé deux trains sur trois sur la portion de RER A dont elle a la gestion, et 1 train sur deux sur le RER B, également cogéré avec la SNCF. Les métros devraient, eux, circuler normalement.

Dans les autres régions. Certains TER seront affectés, ajoute la SNCF sans plus de précision sur les régions concernées, en invitant les voyageurs à consulter ses sites internet préalablement à leurs déplacements. De même, sur le réseau Intercités, selon les destinations, les prévisions vont de 1 train sur 2 à 9 trains sur 10. Le trafic sera, comme en région parisienne, normal sur les TGV et les Thalys.

Dans le transport aérien

Chez les contrôleurs aériens, l'Usac-CGT appelle à s'opposer "par la grève et dans les manifestations" au "démantèlement du Code du travail". Le préavis déposé par le premier syndicat de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) ne devrait pas entraîner de perturbation, selon l'aviation civile qui doit affiner ses prévisions dimanche.

Chez Air France, CGT, FO et SUD ont déposé des préavis de grève pour le 12 septembre, ce dont la compagnie "a pris note", estimant "qu'il est trop tôt pour se prononcer sur l'impact éventuel de ce mouvement sur le programme de vol de la compagnie".

Dans le secteur de l'énergie

Dans le secteur pétrolier, la FNIC-CGT appelle au débrayage. "Pas une goutte de produit pétrolier ne doit sortir de nos raffineries, de nos dépôts", écrit la FNIC-CGT. La fédération FO chimie appelle également à la grève.

Idem dans l'énergie, où la CGT (syndicat majoritaire) et FO appellent à la mobilisation. L'alliance Unsa-CFE-CGC Energies appelle aussi à rejoindre le mouvement, car les salariés des industries électriques et gazières "seront directement touchés demain".

Dans la fonction publique

Même si la réforme du Code du travail concerne le secteur privé, la CGT, Solidaires et la FSU ont appelé à la mobilisation. Ce sera notamment le cas dans les hôpitaux.

Les fédérations FO couvrant la Fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale ont déposé un préavis de grève qui court du 11 septembre au 11 octobre "sous le signe de la résistance syndicale contre toutes les attaques subies" dont le "gel du point, la hausse de la CSG, le rétablissement du jour de carence, les coupes budgétaires sur les collectivités et établissements, les attaques portées contre le statut des fonctionnaires".