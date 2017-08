Le président du Medef encourage Macron à "ne rien lâcher" sur la réforme du Code du travail

"Ne rien lâcher." Le président du Medef engage Emmanuel Macron à aller jusqu'au bout de la réforme du Code du travail. Dans un entretien paru mardi 29 août dans Le Parisien, Pierre Gattaz estime que le chef de l'Etat doit profiter de la légitimité qu'il tire des dernières élections et de la bonne conjoncture économique pour la mener à bien. "Je ne sens pas du tout de baisse de confiance de la part des chefs d’entreprise", ajoute-t-il.

La réforme, c’est maintenant ! Pierre Gattaz, président du Medef dans "Le Parisien"

Si le président du Medef déclare comprendre que la perspective des réformes "ambitieuses" envisagées par Emmanuel Macron "suscite de la nervosité chez certains", il estime que "toutes les planètes sont alignées pour engager cette réforme" du fait de l'amélioration de la conjoncture économique. Selon lui, "la France ne doit pas rater cette opportunité", car elle risquerait alors de compromettre la confiance des chefs d'entreprises et son attractivité à l'égard des investisseurs étrangers. Entre autres points susceptibles de faire échouer ce projet, le président du Medef évoque notamment la question de la négociation directe au sein des entreprises, principal point de friction, qui figure parmi les questions encore en suspens. "Si ce verrou n’est pas levé, on passera à côté de la réforme", dit-il encore.

Les patrons réunis à Jouy-en-Josas

Pierre Gattaz appelle également le président à concrétiser ses intentions dans le domaine de la fiscalité dès le budget 2018, qui sera présenté fin septembre. L'organisation patronale organise mardi après-midi et mercredi son université d'été à Jouy-en-Josas (Yvelines), autour du thème "Confiance et croissance, l'avenir c'est la France !".

A la veille de la présentation des cinq ordonnances qui formaliseront la réforme du Code du travail, prévue jeudi, ni Emmanuel Macron, ni son Premier ministre Edouard Philippe, ni la ministre du Travail Muriel Pénicaud n'y assisteront. "Je peux comprendre l’absence du président et de son Premier ministre. Les ordonnances sur la réforme du Code du travail sont attendues jeudi et cela doit les occuper", indique Pierre Gattaz.

Douze membres du gouvernement sont en revanche attendus sur le campus d'HEC, dont les trois locataires de Bercy, Bruno Le Maire et son secrétaire d'Etat Benjamin Griveaux (Economie et Finances), ainsi que Gérald Darmanin (Action et Comptes publics).