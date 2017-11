Emmanuel Macron : que penser de son premier semestre aux commandes ?

Les six premiers mois de la présidence d'Emmanuel Macron peuvent être perçus différemment selon la ville dans laquelle on se trouve. À Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine), Emmanuel Macron a été élu avec un de ses meilleurs scores : 88,8%. À Lens (Pas-de-Calais), le candidat d'En Marche n'a fait que 41,2%, derrière Marine Le Pen.

À Lens, l'industrie est partie, l'avenir fait peur et on ne croit plus en la reconversion. Nombreux sont ceux qui pensent que le gouvernement ne fait rien pour les plus modestes. À Saint-Grégoire, le chômage est bas et la population plutôt aisée. Dans cette ville de Bretagne, on approuve majoritairement les réformes au pas de charge du chef de l'État. Les entreprises de télécommunication et du numérique, qui attirent des jeunes dans la région, sont aussi plutôt d'accord avec les mesures prises. Quoi qu'il en soit, il faut donner au président de la République le temps de faire ses preuves.

