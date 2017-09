DIRECT. Réforme du Code du travail : la CFDT évoque une "occasion manquée"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #TRAVAIL

: "C'est une loi de décentralisation."



Sur France Inter, la ministre Muriel Pénicaud fait le service après-vente des ordonnances. Elle juge qu'elles marquent "une rupture".

: "Ce texte favorise plus les petites entreprises que les grosses. () Dans les entreprises de plus de 50 salariés, la réforme ne change pas grand-chose."



Ce matin sur BFM, le patron de Force ouvrière se montre critique, mais mesuré, au sujet de la réforme du Code du travail.













(BFMTV)



: "Ce qui intéresse les salariés, c'est pas des droits théoriques, c'est leurs droits à eux."



Sur France Inter ce matin, la ministre du Travail continue de défendre sa réforme du droit du travail.











(FRANCE INTER)





: "C'est une mesure qui va libéraliser le droit du travail pour donner plus de pouvoir aux chefs d'entreprise et moins de protection aux salariés."



Ce matin sur franceinfo, le patron de la CGT critique à nouveau la réforme du Code du travail présentée hier par le gouvernement.









(FRANCEINFO)





: Dans le cadre de sa réforme du Code du travail, le gouvernement prévoit de regrouper les délégués du personnel, le CE et le CHSCT au sein d'une même structure. Mais cette fusion des instances représentatives protégera-t-elle mieux les salariés ? Je me suis penché sur le sujet.







(MAXPPP)



: Le gouvernement veut notamment regrouper les délégués du personnel, le CE et le CHSCT au sein d'une même structure. Une disposition qui inquiète les syndicats. "On va continuer de se battre pour que les représentants des salariés aient les moyens de leurs actions dans l'instance unique", assure Laurent Berger ce matin sur Europe 1.



: "Une occasion manquée", "une inflexion (...) qui ne fait pas assez confiance au dialogue social". Interrogé sur Europe 1 ce matin, le patron de la CFDT, Laurent Berger, réitère ses critiques contre les ordonnances réformant le Code du travail.







(EUROPE 1)



: Bonjour, je n'arrive pas à trouver un article ou vous ne détaillez que ce qu'il y a dans les ordonnances. J'aimerais me faire une opinion par moi même plutôt que de lire les avis des uns et des autres.

: Bonjour @Vladtepex, effectivement, les instituts de sondage ne sont pas d'accord entre eux. Selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour Le Figaro - et franceinfo - 52% des Français sont favorables à l'idée de la réforme du Code du travail. Mais dans le détail, si les sondés sont majoritairement pour quatre des mesures phares, ils sont opposés à la cinquième, le plafonnement des indemnités prud'homales.

: Comment le résultat de cette enquête peut-il être si différent de celui de l'enquête réalisée pour Le Figaro dont vous parliez hier soir ?

: Entre le foot et la politique, Aujourd'hui en France n'a pas voulu choisir. La une est divisée en deux, avec "les clés pour comprendre" la réforme du Code du travail et le compte rendu de la "soirée de rêve" des footballeurs français. #foot





: Pour La Montagne, cette nouvelle réforme du droit du travail, c'est "l'évolution pas la révolution".













: Pour L'Humanité, "le Code du travail" est "en lambeaux", après la présentation par le gouvernement hier des ordonnances réformant le droit du travail.











: "Merci Macron", écrit Libération en hommage au Merci patron ! de François Ruffin, illustrant le tout d'une poignée de mains entre le chef de l'Etat et le patron des patrons, Pierre Gattaz.





: Ils n'en veulent pas. 58% des Français interrogés se disent opposés aux ordonnances réformant le Code du travail présentées hier, selon un sondage Harris Interactive pour RMC et Atlantico, repris par RTL.