DIRECT. "Questions politiques" : regardez l'interview du Premier ministre, Edouard Philippe

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PHILIPPE

: "Hier j'étais au Havre et j'ai acheté un livre sur Spartacus, j'ai aussi acheté un livre sur Rome et les barbares."



L'interview d'Edouard Philippe s'achève avec cette question : "Qu'est-ce que vous lisez en ce moment ?"



: "Rien dans le débat public ne justifie le recours à la violence physique."



C'est le seul commentaire que fait Edouard Philippe à propos de la mise en examen du député LREM M'jid El Guerrab pour "violences volontaires avec arme".



: "Je suis perplexe sur ce qui se passe chez LR [Les Républicains] depuis bien plus de trois mois."











: "Peut-être qu'un jour Les Républicains me diront 'tout ça n'est pas possible', mais pour l'instant je considère que ce qui est important c'est de mettre en place ce que le président de la République a décidé."



Le Premier ministre est maintenant interrogé sur le fait qu'il possède toujours sa carte au parti Les Républicains, tout en étant le chef du gouvernement, désigné par le président Emmanuel Macron qui, lui, appartient à la majorité La République en marche.



: "Des cessions de participation" et non des "privatisations". Le Premier ministre corrige son ministre de l'Economie, qui a annoncé, hier, la privatisation de certaines entreprises d'ici "quelques semaines". "Elles interviendront au rythme qui sera le plus adapté pour l'Etat", ajoute Edouard Philippe.

: C'est l'une des conséquences de la fin annoncée des emplois aidés : l'association des Restos du Cœur de Grenoble ne pourra plus distribuer de repas chauds à ses bénéficiaires, et cela dès demain. Edouard Philippe assure que ce cas va se résoudre : "Notre objectif est de faire en sorte que cette question soit le plus vite réglée."



: "Il y a quelque chose de beaucoup plus efficace que les contrats aidés pour retrouver un travail durable, c'est la formation individualisée."



Les contrats aidés sont le premier thème de l'interview. Le Premier ministre défend leur réduction annoncée.



: "Concentré, c'est une rentrée que je fais concentré."



Le Premier ministre commence par répondre à une question sur son état d'esprit pour cette rentrée.



: Ca y est, le Premier ministre est installé sur le plateau de l'émission "Questions politiques", diffusée par France Inter et sur le canal 27 de la TNT. Vous pouvez aussi suivre son interview sur notre site en direct vidéo.



: Bonjour @anonyme. Tout à fait, Edouard Philippe est aujourd'hui l'invité de l'émission "Questions politiques", diffusée par France Inter et la chaîne de télé franceinfo, à partir de midi et jusqu'à 14 heures. Vous pourrez suivre en direct et en vidéo cette émission sur notre site.

: Bonjour, confirmez vous la présence du Premier ministre dans "Questions politiques" à 12h sur franceinfo tv (canal 27) ?