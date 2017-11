DIRECT. Grève contre les réformes du gouvernement : "on veut tirer la sonnette d'alarme", lance Jean-Claude Mailly

Ce qu'il faut savoir

Nouvelle journée de mobilisation contre le gouvernement. A l'appel de la CGT, FO, Solidaires, la FSU, l'Unef et l'UNL, les salariés et étudiants sont invités à faire grève et à manifester pour "défendre les intérêts" des secteurs public et privé. En région, les cortèges défilent depuis 10 heures. La manifestation parisienne est programmée à 14 heures. Une journée à suivre en direct sur franceinfo.

Un mot d'ordre général contre la politique du gouvernement. Au-delà des ordonnances de la loi Travail, les syndicats s'insurgent contre la hausse de la CSG, les mesures d'économies dans la fonction publique et s'inquiètent de la future réforme de l'assurance-chômage.

Jean-Claude Mailly veut "tirer la sonnette d'alarme". Le leader de Force ouvrière a défilé jeudi matin à Marseille. "On veut tirer la sonnette d'alarme sur des dossiers à venir, comme l'assurance-chômage et, l'an prochain, l'assurance-retraite", a-t-il déclaré à la presse.

Peu de perturbations prévues. Dans le ciel comme sur les rails, cette grève s'annonce peu suivie, si l'on en croit les prévisions de la Direction générale de l'aviation civile, la SNCF et la RATP.