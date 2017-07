VIDEO. Des salariés de GM&S bloquent pour la deuxième journée consécutive un site de PSA

La reprise remise en cause ?

Pour la deuxième journée consécutive, les ouvriers de GM&S paralysent le site de PSA Sept-Fons (l'Allier), le principal donneur d'ordre de leur entreprise, jeudi 6 juillet. Leur objectif ? Obtenir des primes pour ceux d'entre eux qui seront licenciés et faire pression sur le constructeur automobile pafin our qu'il s'engage davantage sur les commandes dans la perspective d'une reprise de la société. "On ne veut pas faire fuir un repreneur, on veut l'aider pour la reprise!", affirme Jean-Marc Ducourtioux, délégué syndical CGT - GM&S.Faute de camion, c'est donc par les airs, en hélicoptère , que PSA expédie ses pièces de moteurs. La direction du groupe dénonce une agression qui risque de remettre en cause son soutien au projet de reprise de l'entreprise, tandis que les salariées du site de PSA, eux, commencent à s'interroger sur l'action des GM&S. De leur côté, les ouvriers de l'usine de La Souterraine (Creuse) de GM&S qui participent au blocage estiment, eux, qu'ils n'ont plus rien à perdre.