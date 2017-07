GM&S : les syndicats appellent ce mardi à un rassemblement sur le site de Renault Villeroy

Les syndicats de l'équipementier automobile creusois GM&S appellent mardi 18 juillet matin à un rassemblement sur le site de Renault Villeroy, dans l'Yonne, selon les informations de France Bleu Creuse.

Partis de la Souterraine (Creuse) à 4h mardi matin, les salariés se rendent à Villeroy pour que soit levée "la dernière condition suspensive à une reprise qui ne pourra être pérenne sans cela." Le repreneur potentiel GMD a demandé que soit levée la clause du bail liant GM&S à son propriétaire qui impose "que les travaux soit à la charge du locataire pour les six années à venir."

Des mesures d’accompagnement "largement insuffisantes"

Dans leur communiqué, la CGT et Force ouvrière tiennent à souligner qu'après plus de huit mois de lutte, ils sont "contraints" de poursuivre leurs actions "pour faire augmenter le nombre de salariés repris et pour réclamer" ce qu'ils estiment comme une reconnaissance, une indemnisation de préjudice. L'offre de reprise déposée par GMD prévoit de reprendre 120 salariés sur 277, les 157 autres seront licenciés.

Les mesures d’accompagnement "avancées par l'Etat, cellule de reclassement, financement des formations" sont "largement insuffisantes par rapport à la situation du bassin d’emploi de la Souterraine", estiment encore les syndicats dans leur communiqué. Le tribunal de Poitiers, qui a prononcé le 30 juin la liquidation judiciaire de GM&S, doit statuer le 19 juillet sur l’offre de reprise de GMD.