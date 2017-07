GM&S : des employés se rendent à vélo au tribunal de commerce de Poitiers avant la décision sur l'offre de reprise par GMD

Une quinzaine d'employés de GM&S ont décidé de se rendre au tribunal de commerce de Poitiers, lundi 31 juillet, à vélo, rapporte France Bleu Creuse, dimanche soir. Ils vont effectuer les 110 kilomètres, qui séparent avant les La Souterraine (Creuse) de Poitiers (Vienne), pour entendre la décision du tribunal concernant l'unique offre de reprise de l'équipementier automobile, placée en "liquidation avec poursuite de l'activité".

Le départ est fixé à 8 heures, lundi matin, devant l'usine sostranienne pour rallier le tribunal où l'audience est prévue à 15 heures. Les salariés ont rendez-vous au tribunal à 18 heures. L'offre de reprise par l'emboutisseur GMD prévoit la sauvegarde de 120 emplois sur 277. Alain Martineau, PDG du groupe, a révélé sur France Bleu Creuse, mercredi dernier, son intention de racheter les murs de l'usine pour un million d'euros. Les salariés réclament, eux, une hausse des primes de départ.

Se battre pour les plus jeunes

Serge, qui fait partie des cyclistes partants pour l'expédition, "n'a pas le choix", explique-t-il à France Bleu Creuse. Malgré la fatigue, "il faut se battre" car "si on commence à tout perdre, c'est le désert complet ! En Creuse, cela ne va pas aller loin", regrette le salarié de GM&S, avant de s'interroger sur l'avenir : "Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants ? C'est ce que je me dis, ce n'est plus tellement pour moi [que je me bats]."

Les ouvriers de GM&S qui n'arriveront pas à faire le trajet en entier pourront se faire remplacer, précise encore France Bleu Creuse. Une voiture ouvreuse accompagne le cortège.