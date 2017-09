Des salariés de GM&S vont passer la nuit près de l'usine Renault de Flins

Une centaine de salariés de l'équipementier automobile GM&S vont passer la nuit de mardi à mercredi 6 septembre, à Flins dans les Yvelines, près du site Renault dont ils sont tenus à l'écart, rapporte mardi soir France Bleu Creuse.

On nous dégage de #Poissy on va à #Flins. Dans les 2 cas : pointer les responsabilités des constructeurs #Renault et #PSA #GMS pic.twitter.com/CeHmsGcStj