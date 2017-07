Décision le 31 juillet pour GM&S : "Les salariés sont en vacances, donc la pilule est plus facile à avaler"

Le tribunal de commerce de Poitiers a accordé lundi 24 juillet un nouveau sursis, d'une semaine, à l'équipementier automobile creusois en liquidation GM&S et devrait statuer le 31 juillet sur la seule offre de reprise, partielle, celle de l'emboutisseur stéphanois GMD, qui conserverait 120 des 277 emplois.

Pour le délégué CGT Patrick Brun, invité mardi de franceinfo, ce délai est une décision "tactique" : "Les salariés sont en vacances, donc la pilule est plus facile à avaler", estime-t-il. Mais le syndicaliste prévient : "Faites attention, car après trois semaines de vacances, quand la bête va se réveiller, ça va faire très mal."

franceinfo : Que pensez-vous de ce nouveau délai accordé par la justice ?

Patrick Brun : On repousse encore. Les salariés vont être en vacances vendredi, donc on pense que c'est tactique. Les salariés sont en vacances, donc la pilule est plus facile à avaler.

Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a promis qu'il "n'oublierait personne" à La Souterraine. Vous y croyez ?

Il y a longtemps qu'on ne croit plus en personne. On s'est retrouvés un peu seuls, isolés. A chaque fois, ce sont des effets d'annonce. Quand on monte à Bercy, tout est réglé, et quand on arrive au tribunal, on se rend compte que rien n'est réglé. Le problème, ce sont les constructeurs : ils n'ont qu'à nous donner du boulot. On demande du travail, c'est tout. Ils avaient décidé de nous femer le 2 décembre. La force et le combat ont fait qu'ils ont dû faire marche arrière.

En attendant la décision du tribunal lundi, qu'allez-vous faire ? De nouvelles actions ?

On va voir, on organise une AG chaque jour. Tout le monde est fatigué, tout le monde est usé. Mais moi je dis : faites attention, car après trois semaines de vacances, quand la bête va se réveiller, cela fera très mal.