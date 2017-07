VIDEOS. "Stranger Things", "Justice League", "Thor"... Les bandes-annonces qui ont marqué le Comic Con de San Diego

Une foule de stars, des fans déguisés en super-héros et de nombreuses annonces : l'édition 2017 du Comic Con de San Diego, aux Etats-Unis, a été riche en émotions. Cette convention initialement dédiée aux comics , grand rendez-vous des fans de pop culture, a eu lieu du 20 au 23 juillet et a permis à 150 000 visiteurs de découvrir les premières images de nombreux films et séries. Franceinfo a sélectionné les bandes-annonces les plus prometteuses à venir.

"Thor 3 : Ragnarok"

Le troisième épisode des aventures du Dieu du tonnerre, qui sortira dans les salles françaises le 25 octobre 2017, s'offre un casting de rêve avec Chris Hemsworth, Mark Ruffalo et Cate Blanchett à l'affiche. Privé de son puissant marteau, le super-héros des studios Marvel pourra compter sur un autre Avenger, Hulk, pour sauver une nouvelle fois sa planète.

"Justice League"

Grand concurrent de Marvel, le studio DC Comics a dévoilé une nouvelle bande-annonce (de plus de 4 minutes !) de Justice League. Ce film, dont la première sortie est prévue le 15 novembre 2017 en France, rassemble à la manière de Avengers une équipe de super-héros emmenée par Batman. Aquaman, Wonder Woman, Flash et Cyborg prendront les armes face à un ennemi commun : Steppenwolf. En attendant un retour de Superman ?

"Ready Player One"