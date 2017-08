Pourboires : les français champions de la radinerie

Les Français sont-ils radins ? Parfois oui. Selon une étude réalisée en 2014 pour le site Trip Advisor, seuls 15% des touristes français laissent systématiquement un pourboire au bar ou au restaurant. Et la tendance est à la baisse au fil des années. Pour Alain Fontaine, président des maîtres-restaurateurs du Syndicat national des hôteliers restaurateurs cafetiers et traiteurs (SYNHORCAT), cela s'explique par la baisse du pouvoir d'achat et par l'utilisation quasi systématique de la carte bleue.

Pourboire obligatoire ?

En France, depuis 1987, le service est compris dans le prix à hauteur de 15%. Aux États-Unis, par exemple, le pourboire fait partie intégrante de la rémunération des serveurs. Faut-il alors imposer un pourboire obligatoire ? Toujours selon Alain Fontaine, non : cela impliquerait leur fiscalisation et donc une augmentation de l'addition pour le consommateur. Selon une autre étude commandée par Trip Advisor, 91% des Françaises disent contre le pourboire obligatoire.