Parcs de loisirs : le fondateur du Puy du Fou, Philippe de Villiers, récompensé par un "Hall of Fame Award"

Le "Hall of Fame Award" a été remis mardi 14 novembre à Philippe de Villiers, en tant que fondateur du Puy du Fou, indique France Bleu Loire Océan. Le fondateur du parc d'attractions vendéen a été récompensé lors du plus grand salon international des parcs de loisirs, qui se déroule à Orlando, aux Etats-Unis.

Cinquième récompense internationale en cinq ans

C'est le premier Français à remporter ce prix que l'on peut traduire par le "Temple de la Renommée" ou "Panthéon" et qui distingue un concept original, une "contribution extraordinaire dans l'évolution et le développement des parcs à thème dans le monde", selon les membres du jury.

C'est la cinquième récompense internationale en cinq ans pour le Puy du Fou. Depuis 2012, le parc vendéen a été sacré à deux reprises "meilleur parc du monde" et il a reçu deux fois le titre de "meilleure création mondiale" pour ses spectacles "Les Amoureux de Verdun" et "Le Dernier Panache". Cette fois-ci, la distinction revient à Philippe de Villiers en tant que créateur de ce parc. La première personnalité a avoir reçu un "Hall of Fame Award" était Walt Disney.