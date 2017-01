VIDEO. Doubs : le froid permet de l'escalade sur une cascade de glace artificielle

Les consignes sont en apparence simples. Il faut s'aider des crampons et des piolets pour grimper les 15 mètres de cette cascade à Métabief, dans le Doubs. Mais très vite les premières difficultés surgissent. Daniel grimpe sur de la glace pour la première fois, pas facile de trouver les bonnes prises et de doser sa force. "Au début, c'était facile, mais à un moment la glace était trop dure et on n'arrivait plus à planter les crampons", confie le jeune garçon.

Un beau terrain de jeu

Les plus expérimentés profitent de cette cascade artificielle pour s'entraîner. Dans la région, les cascades de glace sont d'ailleurs plutôt réservées aux connaisseurs. Ce mur gelé est le premier ouvert au grand public. La cascade devrait rester gelée toute la saison, mais sa forme peut évoluer chaque jour en fonction de la météo. De quoi offrir un beau terrain de jeu aux grimpeurs débutants ou confirmés.

