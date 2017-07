Après quatre ans de travaux, l'hôtel de Crillon rouvre ses portes

Il aura fallu quatre ans de travaux et 200 millions d'euros d'investissements à l'hôtel de Crillon pour retrouver sa superbe. Mercredi 5 juillet, le mythique palace parisien rouvre ses portes aux clients au 10, place de la Concorde. Le bâtiment du XVIIIe siècle a achevé sa restauration pour permettre aux clients de l'hôtel de retrouver cette vue imprenable sur la place et les nouveautés sont nombreuses.

"Tout est possible"

Une chose ne changera pas dans l'hôtel du Crillon nouvelle version : le service du personnel. "Vous allez retrouver cette attitude de l'équipe qui sera là pour vous", explique Marc Raffray, le directeur général du Crillon. Selon lui les salariés seront disponibles pour rendre un service "unique, avec un côté un peu magique, sans être intrusif". Cette discrétion, c'est selon lui "toute la beauté de ce métier", avec comme objectif de comprendre les désirs du client avant même d'avoir à poser la question. "On aura bien évidemment le sens du détail", ajoute Marc Raffray. L'équipe du Crillon aura l'ambition de satisfaire tous les désirs de ses clients. Un dîner personnalisé sur votre terrasse à 2h du matin ? "Possible", répond le directeur général. Idem pour une promenade dans Paris avec un guide. "Tout est possible", affirme-t-il.

Une piscine intérieure, atout incontournable

La décoration de l'hôtel, elle, a fait peau neuve : 60 000 feuilles d'or, plus de 50 marbres différents, des salons classés, des restaurants, des bars, des jardins et des boudoirs... L'hôtel possédé par un Saoudien s'étale sur 17 000 m² au total. Nouveauté de cette restauration, la piscine, élément incontournable selon Richard Martinet, son architecte. "Ce désir de faire de nouveau du Crillon un palace, de l'inscrire dans cette collection des grands hôtels du monde, nécessitait la création d'une piscine." D'après lui, c'est l'élément demandé par chaque palace qui se refait une beauté. Pourtant, son installation n'a pas été une mince affaire. "Ça cache une réelle prouesse technique, d'autant que nous ne sommes pas très loin de la Seine."

Il a fallu creuser le réservoir, installer toute la partie technique en-dessous Richard Martinet, architecte de la piscine du Crillon à franceinfo

Tous ces équipements ont vocation à attirer une clientèle luxueuse venue du monde entier. "On va démarrer sur un prix d'entrée à 1 200 euros et ensuite en fonction du type d'appartement que vous allez choisir, les prix varieront en fonction des périodes." Il y a en effet une saison haute et une saison basse, même dans les palaces. Comptez jusqu'à 25 000 euros pour une suite en période haute. "Pour ce prix-là, vous pouvez avoir une grande suite avec une vue exceptionnelle sur la place de la Concorde et tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire la tour Eiffel, l'Assemblée nationale, les jardins des Tuileries, le Louvre...", énumère Marc Raffray. Cette vue exceptionnelle peut se contempler notamment depuis une des suites décorées par Karl Lagerfeld. Ces appartements sont réservés à quelques clients très privilégiés.