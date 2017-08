Œufs contaminés au fipronil : des omelettes surgelées ont été retirées du marché en Italie

L'Italie est à son tour frappée par le scandale des œufs contaminés au fipronil. Un lot d'omelettes surgelées allemandes comportant des traces de l'insecticide a été retiré du circuit commercial à Milan (Italie), annonce un responsable de la région Lombardie, lundi 21 août. Les omelettes proviennent du groupe allemand Kagerr et ont été distribuées par un autre groupe en Italie. Le responsable régional a précisé que 127 échantillons de ce lot contaminé avaient été retirés du marché, mais que 117 avaient déjà été vendus à des consommateurs.

Par ailleurs, des contaminations ont été décelées dans deux entreprises italiennes, ajoute le ministère de la Santé italien, qui a fait réaliser 114 analyses depuis une semaine. Les deux échantillons provenaient d'un atelier artisanal de pâtes à l'oeuf situé dans la province de Rome, et d'un centre d'emballages d'œufs pour la grande distribution situé à Ancône. Les oeufs testés à Ancône sont avec certitude d'origine italienne, précise un responsable du ministère, cité par l'agence Agi (en italien). L'origine du lieu de production des oeufs utilisés dans l'atelier pâtes est en cours de vérification.

Un syndicat d'agriculteurs demande la publication des produits concernés

La Coldiretti, principal syndicat d'agriculteurs, a immédiatement réagi en demandant au gouvernement de publier la liste des produits concernés et la destination finale des produits importés de l'étranger. Selon la Coldiretti, le pays a importé 610 000 kg d'oeufs des Pays-Bas de janvier à mai, ainsi que 648 000 kg de produits dérivés pour l'industrie agro-alimentaire. Les Italiens consomment en moyenne 215 oeufs par an et par personne,

Le fipronil, un insecticide courant utilisé pour les animaux de compagnie contre les poux, les tiques et les acariens, est interdit sur les animaux destinés à la chaîne alimentaire dans l'Union européenne. Sa présence a été détectée dans des centaines de milliers d'oeufs en Belgique, aux Pays-bas, en Allemagne et en France.