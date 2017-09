Handicap : les auxiliaires de vie scolaire en manque de reconnaissance

Yanis Hellal ne peut pas courir, mais il est pressé d'arriver à l'école. À 7 ans, il vient d'entrer en CE1 et il est très enthousiaste. Avec son handicap moteur cérébral, Yanis a besoin d'une AVS, une auxiliaire de vie scolaire. Mais selon sa mère, les expériences passées ont été difficiles : manque de compétences, manque de formation. Cette année, c'est Christine Dubuquoi, 58 ans et trois ans d'expérience, qui accompagne Yanis en cours douze heures par semaine.

Aucune formation

Christine aide Yanis à écrire et à se concentrer. Mais l'aide dont bénéficie Yanis est fragilisée par le statut de son accompagnante, employée sous contrat aidé. Avec seulement 24 heures de travail par semaine pour 680 euros nets par mois, elle souhaiterait travailler à plein temps et voir son salaire revalorisé. Pour susciter des vocations et professionnaliser l'accompagnement en situation de handicap, le gouvernement se donne jusqu'à la rentrée 2018 pour repenser le dispositif.

