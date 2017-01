VIDEO. Voilà ce qui se passe quand on demande un locataire "franco-français" à une agence immobilière

Les critères racistes sur les annonces immobilières sont-ils vraiment des "actes isolés", comme l'affirmait le groupe Laforêt après la divulgation d'une mention "pas de Noir" sur la fiche technique d'un de ses appartements ? Pas si sûr.

>> Retrouvez l'intégralité de notre enquête sur le racisme ordinaire dans les agences immobilières

Franceinfo a testé douze agences immobilières en caméra cachée à Paris et en banlieue. Nous nous sommes fait passer pour un propriétaire souhaitant louer son bien selon des critères racistes. Résultat : six agents ont accepté notre demande, l'autre moitié nous a poliment opposé un rappel à la loi.

"Pas de problème, on est habitués"

"Si je vous dis, je préfère un Franco-Français, ça ne vous choque pas ?" lance ainsi la journaliste de franceinfo à un agent immobilier. Sa réponse est sans équivoque : "Non, ça ne me choque pas. Non, il n’y a pas de problème. On est habitués." A l'inverse, un autre rappelle qu'"on ne peut pas refuser à quelqu’un de visiter un appartement".

Parmi les réactions des professionnels, il y a tout de même une constante : la majorité ne manifeste aucune surprise face aux requêtes discriminatoires. Ce qui traduit une banalisation de ce type de demandes, voire une certaine complaisance à leur égard.