Montpellier : un automobiliste condamné pour conduite en état d'ivresse... sur simple dénonciation

Un soir de 2009, Jérémy, un automobiliste montpelliérain revient d'un dîner et accroche une voiture en stationnement. Il se gare et rentre chez lui. Quatre ans plus tard, le jeune homme est condamné pour conduite en état d'ivresse à six mois de suspension de permis et 500 euros d'amende. Un jugement confirmé en décembre 2016, rapporte France Bleu Hérault mardi 3 janvier. La condamnation repose sur la parole d'un témoin.

Une première en France, selon l'avocat

À l'époque, une femme affirme avoir vu cet étudiant tituber en sortant de sa voiture, après l'avoir garée. Elle le dénonce à la police et la machine judiciaire se met en marche. L'automobiliste n'a pourtant jamais été contrôlé. "On se fie au témoignage d'une femme qui ne vaut pas plus que le mien", s'indigne Jérémy au micro de France Bleu Hérault.

Je n'ai pas été arrêté, ni soufflé dans un ballon, ni fait de prise de sang Jérémy, automobiliste condamné à France Bleu Hérault

"C'est purement et simplement une condamnation sur dénonciation, ajoute l'automobiliste. Peut-être que cette femme me connaît et avait quelque chose contre moi. On ne saura jamais."

Cette décision de justice est une première, selon son avocat, Me Para, qui s'étonne qu'on puisse être condamné en France sur simple dénonciation. "Je vous avoue que depuis, je n'ose plus me gratter l'oreille au feu rouge, parce que je ne voudrais pas que l'automobiliste d'à côté – qui penserait que je téléphone au volant – contacte la police", ironise-t-il, avant de conclure que "la seule chose" dans ce dossier, "c'est une personne qui témoigne qu'à trente mètres, elle a vu quelqu'un tituber".

L'étudiant a renoncé à se pourvoir en cassation. La procédure serait trop longue, juge-t-il, et dix fois plus chère que l'amende de 500 euros.