Déradicalisation : Sonia Imloul condamnée à 4 mois de prison avec sursis pour détournement de fonds publics

Sonia Imloul, ancienne responsable d'une cellule de déradicalisation, a été condamnée par le tribunal correctionnel de Paris, lundi 13 mars, à une peine de quatre mois de prison avec sursis, a appris franceinfo. Sonia Imloul a été reconnue coupable de détournement de fonds publics. Elle a également été condamnée à verser près de 25 000 euros de dommages et intérêts.

Le procureur estime que le détournement opéré par Sonia #Imloul est "démontré" (elle a fabriqué un faux RIB pour obtenir l'argent) — Sophie Parmentier (@sophparm) 13 mars 2017

Le tribunal est allé au-delà des réquisitions du procureur. Ce dernier avait demandé une peine de 20 000 euros d'amende. Sonia Imloul a été l'une des premières figures médiatisées à la tête d'une association de lutte contre la radicalisation.

Sonia Imloul était notamment jugée pour avoir détourné des subventions via un RIB falsifié, entre 2014 et 2015. Les autorités lui reprochent d'avoir détourné environ 60 000 euros de subventions, et d'avoir employé trois personnes dans sa structure sans leur verser de salaire, ni leur fournir de contrat de travail.