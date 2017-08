VIDEO. Un documentaire sur les peintures de Jim Carrey étonne la Toile

"Est-ce que quelqu'un d'autre savait à quel point Jim Carrey était talentueux ? Je n'en avais aucune idée." En postant un documentaire à propos de Jim Carrey sur Twitter, dimanche 6 août, ce photographe ne s'attendait pas à voir son message relayé plus de 90 000 fois en deux jours. Diffusé dans un premier temps sur la plateforme Vimeo, ce documentaire de six minutes a été vu plus d'1,8 million de fois depuis sa diffusion le 20 juillet, rapporte le HuffingtonPost. Les peintures de l'acteur américano-canadien étaient pourtant connues depuis six ans, lorsqu'il a décidé de se tourner vers cet art.

Did anyone else know what a talented artist Jim Carrey is? I had no idea. pic.twitter.com/JAV4BmbLJR — Daniel (@DannyDutch) 6 août 2017

Réalisé par David Bushell, le documentaire, Jim Carrey : I Needed Color ("J'avais besoin de couleur"), montre l'acteur dans son atelier. On le voit peindre, mais aussi modeler des personnages. L'acteur y raconte que, petit, il aimait rester dans sa chambre pour dessiner et écrire de la poésie. "Je dessinais tout le temps, mais je ne faisais pas beaucoup de peinture, relate le comédien dans le documentaire. Et puis, tout à coup, il y a six ans, à un moment où je tentais de soigner mon cœur brisé, je me suis dit 'pourquoi pas peintre'".

J'étais juste dépressif. J'avais besoin de couleur. Jim Carrey dans "Jim Carrey : I Needed Color"

"Je ne sais pas ce que la peinture m'apprend, je sais simplement qu'elle me libère. Elle me libère du futur, elle me libère du passé, elle me libère des regrets, elle me libère des problèmes", poursuit-il.

Déjà en 2014, l'acteur était invité dans l'émission d'Ellen DeGeneres pour présenter ses talents.

La diffusion du documentaire a en tout cas surpris beaucoup d'internautes, à l'instar du basketteur LeBron James.

This is incredible!! I had no idea either. Unbelievable work @JimCarrey! Would love to see some of your work in person some day! Love art. https://t.co/7jX0RfSAP3 — LeBron James (@KingJames) 7 août 2017

"C'est incroyable ! Je n'en avait aucune idée non plus. Incroyable travail, Jim Carrey ! J'adorerai voir certaines de tes œuvres de visu un de ces jours ! J'aime l'art", a déclaré LeBron James sur Twitter.