VIDEO. Le mystère de la toile-puzzle de René Magritte révélé

Qu'était devenue La Pose enchantée ? Ce tableau du maître René Magritte était bien répertorié, mais était porté disparu depuis 1932. La quatrième et dernière pièce de cette œuvre-puzzle a été retrouvée, cachée sous une autre toile, Dieu n’est pas un saint, ont annoncé des chercheurs de l'université de Liège (Belgique), mardi 14 novembre.

La première partie de La Pose enchantée avait refait en surface en 2013, retrouvée en radiographiant aux rayons X une autre toile de Magritte. La partie supérieure gauche était en fait cachée sous ce tableau. Les chercheurs ont poursuivi leur quête. Les parties inférieure gauche et inférieure droite ont été découvertes. Respectivement sous Le Modèle rouge et La Condition humaine.

D’autres découvertes sont possibles

Selon les chercheurs, cette dissimulation ne serait que fortuite et non un véritable puzzle créé par le peintre. Magritte avait la fâcheuse habitude de réutiliser de vieilles toiles pour des raisons financières. Il est donc possible qu’après examen, d’autres tableaux du maître livrent d’autres secrets et révèlent d’autres œuvres aujourd’hui encore introuvables.