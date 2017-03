VIDEO. L'artiste Abraham Poincheval, enfermé volontairement depuis une semaine dans un rocher, est sorti

Il est resté "empierré" pendant une semaine dans un rocher au Palais de Tokyo, à Paris. L'artiste français Abraham Poincheval a retrouvé l'air libre, mercredi 1er mars, après l'ouverture du "sarcophage" dans lequel il était entré mercredi 22 mars.

Abraham Poincheval est un habitué des performances extrêmes. Des applaudissements sont venus du public qui assistait à la performance. L'homme, diminué, a été soutenu par les bras à sa sortie du rocher, et a prononcé ces premiers mots, "un peu sonné", assis sur une chaise : "C'était très, très fort, a-t-il dit. En fait, c'est très compliqué à expliquer." L'artiste a été laissé entre les mains de son médecin avant de s'adresser à la presse.

Habitué aux performances extrêmes

Abraham Poincheval n'en est pas à son premier enfermement. Il a déjà passé huit jours dans un trou sous une pierre d'une tonne et deux semaines à l'intérieur d'un ours naturalisé. Il a également passé une semaine sur une plate-forme à 20 mètres au-dessus du sol devant la gare de Lyon, traversé les Alpes-de-Haute-Provence en poussant un cylindre qui était à la fois un abri et un appareil photo, et vécu à bord d'une bouteille géante (6 mètres de long) en remontant le Rhône.