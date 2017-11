VIDEO. "Je veux montrer l’envers du décor" : un artiste dénonce les conditions de travail dans l'industrie de la mode

Des publicités détournées. L'artiste polonais Igor Dobrowolski a décidé de s'attaquer à l'industrie de la mode. Au début du mois d'octobre, il a placardé dans les rues de Varsovie plusieurs affiches. Si, à première vue, on pourrait croire à des publicités pour des marques de vêtements, on remarque rapidement que sous les prix et les slogans, l'artiste a placé d'autres photos.

"C’est une vraie photo de la tragédie du Bangladesh : l’effondrement d’un bâtiment dans lequel de nombreuses marques fabriquaient des vêtements. Plus de

1 000 personnes y sont mortes", dépeint-il à franceinfo à propos d'une de ses œuvres.

"Je veux juste montrer l’envers du décor de ces belles marques, explique-t-il. Je n’essaye pas de convaincre les gens ou de leur faire la morale. J’achetais les vêtements de ces marques avant… Maintenant, je m’y connais mieux."