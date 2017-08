VIDEO. Des milliers de fans rendent hommage à Elvis Presley à Memphis

Il n'est pas mort dans leur cœur. Plus de 50 000 fans se sont réunis à Memphis, dans le Tennessee (Etats-Unis), mardi 15 août, pour rendre hommage à Elvis Presley. "The King", mort il y a 40 ans, attire toujours les foules du monde entier. Devant son ancienne demeure, Graceland, certains ont fait la queue pendant des heures pour avoir les meilleures places lors de la veillée aux chandelles.

Le fan-club français, Elvis My Happiness, compte plus de 4 000 membres. Environ deux cents ont fait le déplacement aux Etats-Unis, rapporte Le Parisien. La figure emblématique du rock'n'roll compte même un fan club au Qatar.

Plus de 600 000 visiteurs par an à Graceland

Elvis avait emménagé avec sa famille à Memphis en 1948, juste avant d'enregistrer son premier album, à 19 ans. C'est à Graceland, une grande maison acquise en 1957, qu'il a été retrouvé mort le 16 août 1977, à seulement 42 ans. Son ancienne demeure a été officiellement transformée en musée dédié au chanteur en 1982. Le site a depuis attiré plus de vingt millions de personnes, à raison de 600 000 visiteurs par an. Comptez jusqu'à 130 euros pour un tour complet VIP.

Heartbreak Hotel, Hound Dog ou encore Jailhouse Rock… Ses tubes lui ont permis de décrocher quatre-vingt dix disques d'or. Son album Elvis' Christmas Album, vendu à plus de dix millions d'exemplaires, lui a même valu un disque de diamant. Avec plus d'un milliard d'albums écoulés, il est l'artiste solo qui a vendu le plus de disques, suivi par Michael Jackson. Le magazine américain Forbes le classe à la quatrième place de des artistes morts qui génèrent encore le plus de revenus.