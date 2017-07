VIDEO. Accident ou coup de pub ? Une femme endommage une œuvre d'art en faisant un selfie

Un bras tendu, un sourire, et la catastrophe. Une amatrice d'art, qui essayait de prendre un selfie dans une galerie de Los Angeles (Californie), a provoqué la chute de plusieurs présentoirs d'une installation. La scène, survenue fin juin, a été filmée par une caméra de surveillance et mise en ligne jeudi 13 juillet. Mais certains ont des doutes sur l'authenticité de l'accident, rapporte The Guardian (en anglais).

Une fuite mystérieuse

Dans cette installation, baptisée Hypercaine, plusieurs artistes présentent des objets en forme de couronnes. L'une des exposantes, Gloria Yu, a indiqué à un site spécialisé (en anglais) que certaines "sculptures avaient été définitivement endommagées" par la chute, et que les dégâts s'élevaient à environ 200 000 dollars (environ 174 000 euros).

Mais comment cette vidéo s'est-elle retrouvée en ligne ? Interrogée par Cnet (en anglais), la galerie dément être à l'origine de la fuite. La scène a été publiée sur YouTube par un internaute qui se dit proche de l'un des artistes. Et dans la description publiée sur la plateforme, celui-ci encourage les curieux à visiter l'exposition. De là à se demander si l'accident était un coup monté pour faire parler de Hypercaine, il n'y a qu'un pas, estime The Guardian.