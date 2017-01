Une chaîne britannique déprogramme un téléfilm sur Michael Jackson joué par un acteur blanc

Les images ont donné à Paris Jackson envie de "vomir". Après la diffusion de la bande-annonce d'un téléfilm sur Michael Jackson, la chaîne britannique Sky Arts a finalement annoncé la déprogrammation de Elizabeth, Michael & Marlon, vendredi 13 janvier. En cause, le casting de ce road-movie censé faire partie d'une série baptisée Urban Myths : la star de la pop y était incarnée par l'acteur blanc Joseph Fiennes.

Il faut dire que les premières images relayées la semaine dernière n'étaient pas flatteuses pour le défunt, mort d'un surdosage de Propofol en juin 2009 à l'âge de 50 ans. Joseph Fiennes y apparaît grimé en Michael Jackson, avec un nez complètement refait et une peau blafarde, au volant d'une voiture. La star de la pop a toujours affirmé souffrir de vitiligo, une maladie de peau qui a blanchi sa pigmentation.

Sur Twitter, Paris Jackson, la fille du chanteur, s'est dite "incroyablement choquée".

@TheMJCast i'm so incredibly offended by it, as i'm sure plenty of people are as well, and it honestly makes me want to vomit.