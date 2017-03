Prise d'assaut, l'exposition Chtchoukine bat des records de fréquentation à Paris

Il est 6h45 du matin au pied de la fondation Louis-Vuitton à Paris... et c'est déjà l’effervescence. Les files d’attente pour l'exposition consacrée à la collection Chtchoukine, qui réunit depuis fin octobre tous les plus grands noms de l'art moderne, s'allongent de minute en minute. "Je me suis levée à 5 heures du matin", nous confie une visiteuse. Alors que l'exposition ferme ses portes dimanche 5 mars au soir, beaucoup de personnes intéressées n'ont pas réussi à réserver leur place sur internet. Elles se présentent sans billet et s'arment de patience : l'attente peur durer jusqu'à... trois heures.

Depuis le 27 février, les horaires d'ouverture pour l'exposition Chtchoukine à la Fondation Louis Vuitton (Paris) ont été élargis de 7h à 23h, toujours 7 jours sur 7, et jusqu'à 1h du matin le 4 mars. (ANNE CHEPEAU / RADIO FRANCE)

Nocturne prolongée jusqu'à 23h samedi soir

Picasso, Matisse, Gauguin, Monet, Van Gogh... En réunissant pour la première fois les tableaux de la collection de l'industriel russe Sergueï Chtchoukine, l'exposition parisienne a déjà franchi le million de visiteurs. Avec une affluence moyenne de 10 000 à 15 000 visiteurs par jour depuis fin février, elle pourrait égaler le record détenu par l'exposition consacrée à Toutankhamon, qui avait attiré 1,2 million de visiteurs en 1967 au Petit Palais, à Paris.

Une fois arrivés à l’intérieur de la Fondation Louis-Vuitton, les courageux du petit matin peuvent se réconforter avec la distribution de thés, de cafés et de cakes. Certains préfèrent filer directement dans les salles afin d'avoir le grand privilège d’admirer les œuvres au calme. "Les Poissons rouges de Matisse... Une dame dans un jardin de Monet... Il y a des toiles dont j'avais acheté les cartes quand j'étais petite fille, se réjouit une visiteuse. On voit des peintures qu'on connaît. Et elles sont très belles."

L'exposition consacrée à l'exceptionnelle collection Chtchoukine, présentée depuis le mois d'octobre à la Fondation Louis-Vuitton à Paris, a été prolongée jusqu'au 5 mars. (ANNE CHEPEAU / RADIO FRANCE)

Au fil de la matinée, les visiteurs s'engouffrent toujours plus nombreux dans les salles. Le silence laisse place à un murmure continu. Et au-delà de deux heures de visite, aucune critique ne se fait entendre : la magie de la collection Chtchoukine a fait son œuvre. "C'est très émouvant, réagit une femme à la sortie. Matisse est magnifique. Picasso est magnifique."

Je suis très émue de la façon dont l'exposition arrive à capter les courants de la création et à mettre en relation les œuvres les unes avec les autres. C'est splendide ! une visiteuse à franceinfo

Les visiteurs ont jusqu'à dimanche soir, 23h, pour arriver à s'engouffrer dans la fondation Louis-Vuitton, qui ouvre désormais ses portes dès 7h du matin. Samedi soir, un concert surprise est organisé à partir de 22h dans l'auditorium et la nocturne est exceptionnellement prolongée jusqu'à 1h du matin.