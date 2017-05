Présidentielle : le monde de la culture se mobilise contre le FN à Paris

Un grand auditorium comble et sur un écran géant, cet appel lancé : "#stopFN7mai". A cinq jours du second tour de l'élection présidentielle, un millier de représentants du monde de la culture ont participé à un rassemblement contre le Front national et sa candidate, Marine Le Pen, à la Cité de la Musique à Paris, mardi 2 mai au soir.

#EnDirect Cité de la musique Merci à Émily Loizeau et à tous les artistes mobilisé-e-s pour chanter et dire avec force #stopfn7mai pic.twitter.com/w60dHjjiRk — Patrick BLOCHE (@pbloche) 2 mai 2017

"Les artistes ont voulu exercer leur responsabilité citoyenne et dire qu'il faut faire barrage au Front national", a déclaré à l'AFP la ministre de la Culture Audrey Azoulay, en affirmant qu'elle ira "voter Emmanuel Macron sans la moindre hésitation et avec même un certain espoir". Le président de la Philharmonie, Laurent Bayle, lui aussi, a appelé "à voter massivement pour le seul candidat républicain, Emmanuel Macron".

Inciter à "voter pour faire barrage au FN"

Une soixantaine d'organisations dont la Sacem, l'Union des Producteurs de Cinéma, la CGT Spectacle et la CGT Culture, avaient appelé à cette mobilisation avec pour ambition d'inciter à "voter pour faire barrage au FN". "Nous ne pouvons accepter la banalisation du Front National et de ses idées antidémocratiques de rejet de l'autre et de repli sur soi dans une société identitaire et fragmentée contraire aux valeurs républicaines", indiquait le message de mobilisation.

La culture est en force ce soir à la cité de la musique. #stopFN7mai pic.twitter.com/qyw1hs70pn — Frédéric Hocquard (@Fredhoc) 2 mai 2017

Dans cette campagne présidentielle, l'engagement du monde de la culture avait été plutôt timide, jusqu'à la qualification pour le second tour de la candidate d'extrême droite.