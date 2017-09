Elle n'a pas résisté à quelques coups de rouleaux. Une œuvre du street-artiste Banksy a été effacée par le propriétaire d'un immeuble de Calais (Nord-Pas-de-Calais) qui voulait repeindre son mur. Interrogé par Nord Littoral, vendredi 9 septembre.

Le pochoir avait été posé par l'artiste en décembre 2015 et rendait hommage aux milliers de migrants venus tenter leur chance en Angleterre et bloqué dans la ville. On pouvait voir une imitation du célèbre tableau Le radeau de la méduse de Géricault. La dizaine de migrants à la dérive faisaient un signe à un ferry reliant Calais à Douvres.

Le propriétaire raconte avoir proposé de mettre en valeur l'œuvre, à condition d'avoir de l'aide : "Tout le monde veut protéger cette œuvre, mais personne ne veut s'en occuper". Pourtant la municipalité affirme au quotidien régional ne jamais avoir eu "d'échange avec le propriétaire".