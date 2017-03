Non, François Hollande n'a pas prévu de jouer dans la série "Dix pour cent"

François Hollande, acteur de série télévisée ? L'information était croustillante mais elle se révèle fausse. D'après Europe 1, le président de la République n'exclut pas de jouer dans la saison 3 de Dix pour cent, série diffusée sur France 2. "Il a beaucoup aimé la première saison, confie Dominique Besnehard, le producteur, à la radio. L'autre fois, on s'est reparlé, je lui ai dit qu'on faisait la saison 3 et que j'adorerais qu'il y soit'. Il m'a répondu 'pourquoi pas'."

Problème : à quelques semaines de la diffusion de la deuxième saison sur France 2, ce dernier dément complètement le sérieux de ses propos. "Je ne me souviens même plus l'avoir dit", explique-t-il à franceinfo. Et s'il les a tenus, c'était évidemment humoristique, précise-t-il.

"Et pourquoi pas Fillon ?"

"Les plaisanteries et l'humour, ça existe, tient ainsi à rappeler Dominique Besnehard. C'est n'importe quoi. La saison 3 n'est même pas écrite. Et pourquoi pas Fillon ?" Contacté par franceinfo, l'Elysée dément également les propos rapportés de François Hollande. Faux, rétorque aussi le service de presse de France 2.

Dominique Besnehard promet lui de contacter Europe 1 pour rectifier cette information. "Par contre, vous pouvez écrire que je souhaiterais vraiment avoir Penelope Fillon... et elle sera bien payée", conclut-il. Une dernier pirouette humoristique.