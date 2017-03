Le premier personnage gay de Disney fera son apparition dans "La Belle et la Bête"

C'est une petite révolution dans l'histoire de Disney. La machine à rêve américaine accueillera son premier personnage gay dans La Belle et la Bête, qui doit sortir le 17 mars aux Etats-Unis et le 22 mars en France. Il s'agit du fou, incarné à l'écran par Josh Gad, a annoncé le réalisateur Bill Condon, dans une interview au magazine britannique Attitude, mercredi 1er mars.

C'est la première fois que Disney, bien connu pour ses histoires d'amour entre des princes et des princesses, développera une intrigue amoureuse homosexuelle.

WORLD EXCLUSIVE - #BeautyAndTheBeast set to make @Disney history with gay character: https://t.co/mBOhP3gSxu pic.twitter.com/t1KtFRFB3P

Bill Condon explique au magazine Attitude que Lefou, l'un des personnages secondaires du film, se posera des questions sur sa sexualité. "C'est un beau moment gay pour la première fois dans un film de Disney", affirme le réalisateur. Ce personnage éprouvera des sentiments pour son ami Gaston, le rôle principal incarné par Luke Evans. "Lefou est quelqu'un qui un jour veut être Gaston et veut l'embrasser le lendemain. Il ne sait pas ce qu'il veut", décrit Bill Condon.

Sur Twitter, l'acteur Josh Gad, l'une des stars de Broadway, s'est dit "plus que fier" d'incarner ce personnage.

Beyond proud of this https://t.co/5wG1KfKqVZ