Le corps de Salvador Dali exhumé, 28 ans après sa mort, pour un test de paternité

La tombe de Salvador Dali a été rouverte et sa dépouille exhumée, jeudi 20 juillet au soir. Des experts en médecine légale ont effectué des prélèvements d'ADN sur le corps de l'artiste surréaliste espagnol, 28 ans après sa mort, afin de déterminer s'il est bien le père d'une cartomancienne espagnole qui assure être le fruit d'une brève liaison du peintre.

L'opération s'est déroulée dans le plus grand secret et à l'abri des regards, dans la crypte sous le Théâtre-Musée Dali de Figueras, où le peintre a été enterré, en Catalogne, dans le nord de l'Espagne, à 140 km au nord de Barcelone. Pour éviter que toute image soit prise, des teintures noires ont été dressées et les nombreux journalistes dépêchés pour couvrir l'événement tenus à l'écart.

Plusieurs semaines de suspense

Fin juin, la justice a ordonné, à la demande de Pilar Abel, l'exhumation du corps du peintre ultramédiatique, mort à l'âge de 84 ans. Cette femme de 61 ans assure que sa mère, une employée de maison, avait rencontré Dali chez des amis du peintre, à Cadaquès, au lieu-dit de Portlligat. De leur brève liaison serait née Pilar en 1956 à Figueras, la ville natale de Dali. Tenue au courant de ce secret dès son enfance, la sexagénaire veut aujourd'hui en avoir le cœur net.

Quand Dali est mort en 1989, son corps a été embaumé, ce qui devrait faciliter les prélèvements. L'échantillon prélevé devra être transmis à l'Institut de toxicologie de Madrid pour être comparé à celui de Pilar Abel. Il faudra cependant peut-être plusieurs semaines avant de connaître les résultats des tests ADN.