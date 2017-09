L'artiste JR expose la photo d'un enfant mexicain au-dessus de la frontière avec les Etats-Unis

Les yeux baissés sur la frontière, un léger sourire aux lèvres, il s'agit de Kikito, un enfant dont la photographie géante a été inaugurée, vendredi 8 septembre, par l'artiste français JR à Tecate, au nord-ouest du Mexique. En fonction de la perspective, le petit garçon pose ses mains sur la barrière métallique qui sépare le Mexique et les Etats-Unis.

L'idée de cette œuvre est née "il y a un an environ", lorsque le street-artiste, dont les collages spectaculaires s'insèrent dans l'espace public, a "fait le rêve d'un enfant regardant par-dessus la frontière", a-t-il expliqué. JR s'est réuni avec des artistes de Tecate et de la ville voisine de Tijuana pour concrétiser son projet.

Une œuvre politique

Devant l'interdiction de placer la photo sur la barrière métallique dressée par les autorités américaines, il s'est installé sur le terrain d'une famille modeste, qui a également accepté que le plus jeune enfant de la famille serve de modèle pour la photo en noir et blanc qui serait ensuite exposée. L'enfant dont le visage surplombe la frontière s'appelle David Enrique, surnommé "Kikito", âgé d'un an et natif de cette ville frontalière.

L'installation, qui a nécessité trois mois, a été terminée juste après l'annulation par le président américain Donald Trump du programme Daca protégeant environ 800 000 jeunes sans papiers arrivés aux Etats-Unis durant leur enfance, dont une large majorité de Mexicains. Pendant un mois, "Kikito" surveillera ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, chez son voisin du Nord.