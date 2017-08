Jeux vidéo : Microsoft annonce la sortie d'un nouvel épisode d'"Age of Empires", douze ans après le dernier opus

Les fans de jeux de stratégie apprécieront. Un nouvel épisode d'Age of Empires, série emblématique de la fin des années 1990, sortira bientôt. Microsoft en a dévoilé la bande-annonce, lundi 21 août, en marge de la gamescom, le Salon du jeu vidéo de Cologne (Allemagne).

Une bande-annonce mystérieuse

A l'orée des années 2000, ce jeu avait fait fureur "en appliquant les règles des jeux de stratégie comme Warcraft à un univers historique réaliste", comme l'explique Le Monde. Mais malgré la parution de deux épisodes gratuits et sans abonnement en 2011 et 2014, aucun épisode majeur n'était paru depuis 2005.

Le jeu d’origine, développé par le studio américain Ensemble, faisait évoluer ses personnages dans l’Antiquité. L'opus suivant ("Age of Empires II"), paru deux ans plus tard en 1999, se déroulait au Moyen Age. Le troisième volet ("Age of Empires III"), paru en 2005, se situait dans les Temps Modernes. En 2002, un dérivé de la série, "Age of Mythology", incorporait des éléments de légendes égyptiennes, grecques et nordiques, au jeu initial.

Très mystérieuse, la bande-annonce du prochain "Age of Empires IV" ne dévoile rien de son intrigue ni de son ancrage historique. Elle s'achève pourtant sur des mots ("un nouvel âge s’ouvre") qui suggèrent que les joueurs pourraient être transportés au XIXe siècle dans ce prochain épisode.

Des fans toujours au rendez-vous

Vingt ans après le lancement de la saga, c'est un vrai défi que s'est lancé Microsoft. Car au fil du temps, les amateurs de jeux vidéo se sont détournés des jeux de stratégie, pour leur préférer les jeux d'affrontement tactique, qui se jouent plutôt en solitaire. Pourtant, comme l'explique Le Monde, "Age of Empires II" (ou plutôt son remake HD paru en 2013) "figure encore aujourd’hui dans le top 50 des titres les plus populaires sur la plate-forme de vente de jeux Steam". De quoi ouvrir de belles perspectives au nouvel épisode de cette série mythique, qui sera développé par le studio Relic Entertainment.