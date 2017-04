Faute de visa, le groupe de rap français PNL ne sera pas probablement pas présent au festival californien de Coachella

Grosse déconvenue pour PNL. Le groupe de rap français doit renoncer à sa première participation au célèbre festival de Coachella, qui se tient en Californie (Etats-Unis) du 14 au 23 avril 2017. Sur Facebook, les deux frères Ademo et N.O.S ont ainsi annoncé, samedi 15 avril, ne pas pouvoir venir, faute de visa pour l'un d'eux.

"Après plusieurs mois de démarches administratives, l'un de nous deux n'a toujours pas été autorisé à rentrer aux Etats-Unis pour des raisons que vous imaginez", écrivent-ils, sans plus de précisions sur les raisons en question. "L'autre est déjà sur place et essaye de faire avancer les choses en espérant avoir de bonnes nouvelles d'ici le week-end prochain", poursuivent-ils, avant de remercier leurs fans : "On vous tient au courant, merci à ceux qui se sont déplacés en Californie pour nous apporter de la force, on pense à vous !"