VIDEO. Retour sur les 60 ans de carrière d'Emmanuelle Riva, morte à l'âge de 89 ans

Revenue sous les feux de la rampe à 85 ans aux côtés de Jean-Louis Trintignant pour son rôle dans "Amour", Emmanuelle Riva interprétait cette vieille dame qui perd peu à peu la tête. Ce fut la Palme d'or en 2012 pour Mickael Haneke en partie grâce à son interprétation, suivie du César de la meilleure actrice en 2013. Ce fut le couronnement de sa carrière après des dizaines de films : "Thérèse Desqueyroux", "Léon Morin, Prêtre" et sa révélation en 1959 pour "Hiroshima mon amour" d'Alain Resnais.

60 ans de carrière

Femme réservée et avare de ses paroles, elle n'avait pourtant peur d'aucun rôle. "Il n'y a jamais de difficulté à partir du moment où on est adoptée dans un personnage", expliquait-elle à l'époque. Avec 60 ans de carrière, Emmanuelle Riva a marqué le cinéma par sa classe et sa discrétion.

