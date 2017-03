DIAPORAMA. Visitez l'hôtel Walled Off, ouvert par Banksy à côté du mur israélien, à Bethléem

Alors que la question de la construction d'un mur entre le Mexique et les Etats-Unis est au cœur de l'actualité, Banksy braque les projecteurs sur Israël et les territoires palestiniens. L'artiste de rue britannique, qui reste anonyme depuis ses premiers graffitis sur les murs de Londres, a présenté vendredi 3 mars l'hôtel baptisé Walled Off, à Bethléem, dans les territoires palestiniens. Le bâtiment est construit à proximité immédiate du mur de séparation érigé par Israël depuis 2002, et qui doit à terme atteindre 712 km. Franceinfo vous fait visiter en huit clichés ce lieu politique, à la fois œuvre et véritable hôtel (à 30 dollars la nuit pour les chambres les plus abordables), qui doit ouvrir ses portes le 20 mars.