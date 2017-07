Deux nouveaux sites français en Polynésie et à Strasbourg inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco

Taputapuatea et Neustadt. Ces deux noms sont inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco depuis dimanche 9 juillet. Le premier est un "temple à ciel ouvert", situé sur une île de la Polynésie française. Le second est un quartier allemand dans la ville de Strasbourg. Voici ce qu'il faut savoir de ces deux sites français qui figurent désormais sur la célèbre liste.

Le marae Tapu-tapu-atea

"Taputapuatea" veut dire "sacrifices venus de loin". Il s'agit, peut-on lire dans la proposition présentée par la France, d'un "ensemble cérémoniel majeur", localisé sur l'île de Raiatea. Cette dernière est connue pour être l'île sacrée de l'archipel des îles de la Société, en Polynésie française. "Heureuse et fière de nos outre-mer, territoires et patrimoines d'excellence !", a tweeté la ministre des Outre-mer, Annick Girardin.

"Je tiens, au nom de toutes les Polynésiennes, de tous des Polynésiens et des habitants de l'île sacrée de Raiatea, à vous exprimer notre émotion, notre fierté, notre joie et toute notre gratitude pour la reconnaissance mondiale de l'espace culturel de Tapu-tapu-atea, patrimoine de l'Humanité. En tahitien, nous disons : 'Mauruuru Maita'i' !", a déclaré de son côté le président de la Polynésie, Edouard Fritch, dans un discours devant le Comité du patrimoine mondial, réuni à Cracovie (Pologne).

Neustadt, l e quartier allemand de Strasbourg

Le quartier allemand Neustadt à Strasbourg (Bas-Rhin), classé au patrimoine mondial de l'Unesco le 9 juillet 2017. (PATRICK HERTZOG / AFP)

L'ancien centre de Strasbourg, la Grande Ile, autour de la cathédrale, était déjà depuis 1988 sur cette liste des biens présentant une valeur universelle exceptionnelle. La décision de dimanche constitue donc une extension de ce site.

Méconnue du grand public et en Allemagne, la Neustadt ou "ville nouvelle" est l'un des rares ensembles allemands qui n'aient pas été détruits par les Alliés. Cette "ville nouvelle", construite sous le règne de l'empereur Guillaume II, s'étend sur 90 hectares et comprend un vaste ensemble d'édifices et d'immeubles de styles néo-gothique, néo-renaissance et art déco.

Pour le maire de Strasbourg Roland Ries, la décision de l'Unesco représente "un symbole décisif, pour Strasbourg et pour l'Alsace, de la réconciliation avec notre histoire riche et multiple".

Comme pour souligner l'égalité de traitement ou la proximité entre l'Allemagne et la France, le Comité du patrimoine mondial, a le même jour élargi le site architectural allemand du Bauhaus à Weimar et Dessau aux maisons à balcons de Dessau, y ajoutant aussi l'Ecole syndicale ADGB à Bernau.