VIDEO. Clap de fin pour "Un village français", la série à succès de France 3

Eymoutiers, dernière, action ! La petite commune limousine s'apprête à dire adieu à la série Un village français, ses acteurs, ses caméras et son décor. "On va les regretter parce que tous les ans, quand ils revenaient, ils faisaient un petit peu partie du décor d'Eymoutiers, et ça mettait un peu d'animation dans la ville", regrette un habitant. L'équipe y tourne ici l'ultime scène de la dernière saison. Une séquence finale où les figurants ne sont autre que les créateurs et producteurs de la série, comme un clin d'œil.

2,5 millions de téléspectateurs annuels

Dans cet épisode, les personnages principaux, le couple Larcher, quittent la ville fictive de Villeuneuve, reprise par les Américains après l'occupation allemande. La fin de 10 ans de tournage et pas moins de 72 épisodes. En 10 ans, Un village français, c'est 227 tournages en Limousin, 200 emplois locaux créés et un rendez-vous toujours très suivi : plus de 2,5 millions de téléspectateurs chaque année. Une visibilité énorme pour la région, qui a financé le projet à hauteur d'un 1,5 million d'euros. "Ҫa a un impact, forcément. Pour nous, c'est vraiment très chouette, sans oublier les retombées économiques", se réjouit Éric Correia, conseiller régional délégué à l'Économie créative. Avant d'être diffusée un peu partout en Europe et aux quatre coins du monde, la septième et dernière saison est à découvrir dès le 25 octobre prochain, sur France 3.